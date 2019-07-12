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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Свыше 57 тысяч самарцев-должников не смогут покинуть страну

12 июля 2019 09:45
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Свыше 57 тысяч самарцев-должников не смогут покинуть страну

В регионе продолжается акция «В отпуск — без долгов!».

В рамках акции «В отпуск — без долгов!» судебными приставами в местах массового скопления людей, например, в торговых центрах, на парковках, организовывается информирование граждан, собирающихся провести отпуск за пределами Российской Федерации, о возможных ограничениях в случае наличия долгов по исполнительным производствам. Также с целью исполнения требований, содержащихся в исполнительных документах, работниками Службы проводятся рейды по адресам должников.

Так в июле судебными приставами посещено 708 адресов. Должникам вручались постановления о возбуждении исполнительных производств, требования о погашении долга, проверялось имущественное положение граждан, составлялись акты описи и ареста имущества. По итогам исполнительных действий в ходе акции было окончено свыше 130 исполнительных производств на общую сумму 1,5 миллиона рублей. Частично взыскано 327,5 тысяч рублей.

Также гражданам было вручено 589 памяток о работе сервиса «Банк данных исполнительных производств» и установлено 60 приложений «ФССП», с помощью которых можно самостоятельно проверять себя на наличие задолженностей.

Всего за первое полугодие 2019 года работниками Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области в праве выезда было ограничено свыше 57 тысяч граждан с суммой долга в 24 миллиарда рублей.

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Комментарии



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