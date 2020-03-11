Незаконная перепланировка в Самаре привела в зал суда

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Судебные приставы добились исполнения решения суда. Козырек над балконом, самовольно размещенный жильцом одной из квартир, а также допущенный при остеклении брак привел к промерзанию стен в доме.Гражданин Ф., проживая в г. Самаре, решил самовольно произвести перепланировку и не только остеклить балкон, но и установить козырек над ним. Однако соседи мужчины пожаловались на то, что проведенная им перепланировка ухудшила жизнь остальным жильцам дома. В ходе судебного разбирательства было установлено, что при проведении работ подрядчиком был допущен брак, в результате чего наблюдается промерзание стен. Суд обязал гражданина Ф. вернуть всё в первоначальный вид. Исполнительный документ был направлен в отдел судебных приставов Ленинского района г. Самары.В рамках исполнительного производства судебными приставами должник был уведомлен, что в отношении него возбуждено исполнительное производство и что ему необходимо демонтировать козырек и вернуть балкону первоначальный вид. Также мужчина был предупрежден, что в случае неисполнения решения суда в отношении него будет составлен протокол об административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера», а также вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.После встречи с судебными приставами гражданин Ф. вернул балкону первоначальный вид, исполнив решение суда.