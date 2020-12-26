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Жители Самары оценили изменения после перехода города на «альткотельную»

26 декабря 2020 13:30
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Жители Самары оценили изменения после перехода города на альткотельную»

Специалисты «Предприятия тепловых сетей» оптимизировали режим теплоснабжения для потребителей части Октябрьского района. Улучшение качества отопления и ГВС стало возможным благодаря обновлению муниципальных коммуникаций в районе ДК «Современник», выполненных этим летом.

Напомним, что благодаря переходу Самары на «альткотельную» энергетиками были привлечены дополнительные инвестиции в модернизацию коммунальной инфраструктуры города. В частности, в районе пересечения ул.Ново-Садовой и ул.Советской Армии было обновлено сразу три участка внутриквартальных коммуникаций. Эти перекладки сделали возможным снять тепловую нагрузку с Самарской ТЭЦ и перевести около 110 объектов на мощности ЦОК. Среди них жилые дома, учебные и медицинские учреждения.

«У нас угловая квартира – раньше в морозы промерзали углы. А в этом году - ну просто очень тепло. Батареи горячие, очень хорошо!», - поделилась жительница города Людмила Куприянова. Отметили улучшение теплоснабжения и в Самарской областной детской инфекционной больнице. «В этом году в микрорайоне поменяли всю теплотрассу. Провели капитальный ремонт - всё это очень положительно сказалось на теплоснабжении нашей больницы. В этом году по сравнению с прошлым стало топиться гораздо лучше», - высказался заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Денис Беев.

«Благодаря «альткотельной» мы получили возможность произвести масштабные перекладки муниципальных внутриквартальных тепловых сетей, и впоследствии оптимизировать режим работы коммуникаций сразу в нескольких частях областной столицы. Один из них – по ул.Советской Армии. Данная работы будет продолжена и в следующем году», - отметил главный инженер филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Андрей Евграфов.

За счёт перехода на альткотельную в рамках летней ремонтной кампании 2020 года теплоэнергетики обновили в областной столице свыше 20 км муниципальных тепловых сетей.

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