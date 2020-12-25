В Самаре расход противогололедных реагентов скорректируют из-за жалоб

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На дорогах и тротуарах Самары станет меньше реагентов. Коммунальщики решили снизить расход "Бионорда" после просьб жителей.



По словам представителей МБУ "Дорожное хозяйство", сейчас противогололедные материалы используют по минимуму - около 40 г на 1 кв. м. Дорожники обрабатывают только те места, где это действительно необходимо. Подход к применению реагентов стал более взвешенным.



Расход "Бионорда" будут усиливать при заморозках и снегопадах. К слову, сильная метель нагрянет в Самару как раз в эти выходные. Как отмечают в городской администрации, коммунальщики встретят ее во всеоружии, сообщает Сова.инфо.