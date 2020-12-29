«РКС-Самара» в 2020 году подключили к центральному водоснабжению 90 домовладений Самары

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Два года назад «РКС-Самара» разработали программу «Вода с улицы – в дом», с помощью которой у самарцев, добросовестно и своевременно оплачивающих получение воды из колонок, появилась возможность подключиться к центральному водопроводу на индивидуальных условиях. Параллельно демонтируются колонки, за которыми не закреплены абоненты.

В 2020 году демонтировано более 300 колонок, остаётся около 600. Подключены к водопроводу по этой программе 90 самарских домовладений, ещё 257 заявок находятся в разной стадии реализации: проводятся обследования, производятся работы, оформляются документы.

Чтобы отдать дань памяти историческому атрибуту – водоразборной колонке – «РКС-Самара» установили арт-композицию на пересечении улиц Ленинской и Полевой. Средства на создание арт-композиции исключительно благотворительные – вложены сотрудниками предприятия и партнёрами; тарифные и бюджетные деньги на неё не расходовались.

В следующем году начнется работа над программой «Удобства – в дом» по подключению домовладений к системам централизованного водоотведения.