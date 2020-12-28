Более 300 тысяч жителей Самарской области встретят новый год без долгов за тепло

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У жителей Самарской области осталось три дня, чтобы принять участие в ежегодной акции АО «ЭнергосбыТ Плюс» - «В Новый год – без долгов!». На сегодняшний день число ее участников уже превысило 300 тысяч человек, что является абсолютным рекордом для Самарской области.



Для того, чтобы стать участником розыгрыша ценных призов, необходимо в срок до 31 декабря погасить задолженность за тепловую энергию (если она имеется), а также оплатить декабрьское потребление. Подведение итогов акции состоится в конце января 2021 года.



«Участие в нашей новогодней акции – отличная возможность получить подарок за своевременную оплату счетов за тепло и горячую воду», - рассказал директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.



Акция «В Новый год без долгов» проводится пятый год подряд среди клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс». Ее победителями являются несколько тысяч бытовых абонентов из 16 регионов присутствия компании. В Самарской области за четыре года подарки получили больше 1000 добросовестных клиентов. В квитанциях за январь победители увидят призовой вычет на сумму 1000 рублей. Подробную информацию можно узнать на официальном сайте филиала samara.esplus.ru.