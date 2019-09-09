В Самарской области завершается подготовка к отопительному сезону

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В понедельник, 9 сентября, на оперативном совещании, которое провел губернатор Самарской областис участием руководителей министерств и ведомств региона, обсуждался вопрос по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов.По данным министра энергетики и ЖКХ региона, на сегодняшний день к отопительному сезону готовность жилищного фонда составляет 93,4%, котельных – 96,2%. Готовность социальных объектов, в том числе больниц, школ, детских садов и учреждений культуры, – в среднем по региону – находится на уровне 90%.Однако, не все муниципальные образования готовы к новому отопительному сезону. Среди отстающих – Похвистнево и Сызрань, а также Большечерниговский, Елховский, Кинельский, Приволжский и Сызранский районы. Основные причины – задержки сроков перекладки водопроводных сетей и низкий запас материально-технических ресурсов. Напомним, в целом по Самарской области в межотопительный период текущего года планируется капитально отремонтировать более 29 километров тепловых сетей в 2-трубном исчислении в 30 муниципалитетах.«Подготовка к отопительному сезону – это важнейшее направление работы, – подчеркнул Дмитрий Азаров, обращая внимание руководителей территорий. –Необходима максимальная концентрация на этом вопросе. Остались буквально считанные дни до начала отопительного сезона». Глава региона также предупредил всех: в случае срыва отопительного сезона будут приняты самые жесткие меры, вплоть до возбуждения уголовных дел, не взирая на должности и былые заслуги.Отдельное внимание участники оперативного совещания уделили вопросам благоустройства дворовых территорий и общественных пространств в городах области в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». По ряду объектов есть отставание от графиков, обозначенных Губернатором – все работы должны были завершиться еще 1 сентября.Сергей Марков отметил, что приведение в порядок общественных пространств не завершено в Тольятти, Жигулевске, Сызрани, Чапаевске и Октябрьске – готовность здесь составляет 75%. «По прогнозам все работы завершатся до конца сентября», – заверил руководитель регионального минэнерго и ЖКХ.«Мы с вами вместе сроки устанавливали, исходя из того, что люди, вернувшись к 1 сентября из отпусков, должны увидеть готовые площадки. Но, к сожалению, этого не произошло, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Проанализируйте, где и по какой причине на этих территориях упустили сроки. Главная задача – до конца месяца завершить все работы», передает пресс-служба облправительства.