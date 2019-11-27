Т Плюс проверяет охранные зоны теплосетей
27 ноября 2019 16:43
109
В соответствии с нормами эксплуатации тепловых сетей на территориях их охранных зон не допускается капитальное и иное строительство, организация свалок, размещение детских площадок, проездов, автостоянок и других объектов. Нарушение этого правила может привести к ускоренному износу тепловых
сетей и нарушению их гидравлического режима. Кроме того, игнорирование данных правил может угрожать жизни и здоровью горожан, а потому незаконные объекты в охранной зоне тепловых сетей подлежат сносу.
Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» уведомит о каждом факте нарушения охранных зон органы местного самоуправления. Собственники таких объектов будут уведомлены о необходимости устранить нарушения.
Сообщить о фактах незаконном размещении объектов в охранной зоне тепловых сетей можно в диспетчерские службы: тепловые сети г.Тольятти – (8482) 719-252 и 283-322; тепловые сети г. Новокуйбышевска – (84635) 6-27-60; тепловые сети г.Самары - http://teplo.energy/ или по телефону (846) 279-65-00, передает пресс-служба «Т Плюс».
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
27 ноября 2019 12:49
Очистить территорию от самовольных построек нужно будет в течение 2 месяцев. Благоустройство региона
318
26 ноября 2019 13:21
Ранее жители голосовали за проект благоустройства парка. Благоустройство региона
267
26 ноября 2019 10:59
На работы подрядчику отвели чуть более двух месяцев Благоустройство региона
220
Капитальный ремонт в Самаре
25 ноября 2019 20:01
Зеркало в ванной комнате является незаменимым элементом. Помимо своей основной функции, оно выполняет декоративную роль, украшая интерьер. Капитальный ремонт в Самаре
109
1 октября 2019 19:02Grohe для кухни (5)
Кухня – помещение, при оформлении и обустройстве которого должна быть учтена каждая деталь. Капитальный ремонт в Самаре
1744
25 сентября 2019 10:50
Уборка собственной квартиры – процесс скучный, но обязательный. Конечно, если для Вас важно, чтобы в Вашем доме было чисто и красиво. Капитальный ремонт в Самаре
588
Всё в Дом
21 ноября 2019 09:34Матрасы в Москве
Так сложилось, что современный человек проводит много времени за сидением за компьютером. Такой малоподвижный образ жизни приводит к нарушению осанки и... Всё в Дом
247
8 ноября 2019 03:45Различные модели сушилок для рук даже для самого необычного интерьера
Если вам нужна сушка для рук тогда вам точно сюда. Компания «НОФЕР РУС» занимается продажей как электрических, так и автоматических сушилок. Всё в Дом
455
15 октября 2019 23:04На что обратить внимание при выборе двуспальной кровати?
После тяжелого трудового дня каждый человек приходит домой, чтобы расслабиться и получить новый заряд энергии. Во сне человек в среднем проводит треть своей... Всё в Дом
843
ЖКХ
27 ноября 2019 16:43
Подобная работа на предприятии проводится регулярно, что уже позволило в одной только Самаре определить порядка тысячи подобных нарушений. ЖКХ
108
26 ноября 2019 16:43
По итогам 10 месяцев этого года в Самарской области общая сумма долгов физических лиц перед поставщиками тепловой энергии превысила 1,3 млрд рублей. ЖКХ
368
26 ноября 2019 16:20
Открытые колодцы инженерных коммуникаций – реальная угроза здоровью и жизни горожан. ЖКХ
348
Экология
27 ноября 2019 10:57
Показатели превысили норму в 1,4 раза. Экология
189
25 ноября 2019 11:59
Уже через одну-две недели можно будет заниматься подлёдным ловом, но пока только у берегов. Экология
238
24 ноября 2019 12:58
Полностью исключается жареное, соленое, перченое и копченое. Экология
399
Видео
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
358
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
323
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
602
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
874
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
757
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
502
Фоторепортажи
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
353
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
564
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1733
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2256
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1543
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1883
Мероприятия