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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Т Плюс проверяет охранные зоны теплосетей

27 ноября 2019 16:43
109
Подобная работа на предприятии проводится регулярно, что уже позволило в одной только Самаре определить порядка тысячи подобных нарушений.
Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» продолжает проверку всех тепловых сетей в зоне своей ответственности на предмет нахождения в их охранных зонах незаконных сооружений, проездов, автостоянок и других объектов. Подобная работа на предприятии проводится регулярно, что уже позволило в одной только Самаре определить порядка тысячи подобных нарушений. Актуализация данных проводится в рамках перехода на усиленный режим работы в период зимних максимумов тепловых нагрузок.

В соответствии с нормами эксплуатации тепловых сетей на территориях их охранных зон не допускается капитальное и иное строительство, организация свалок, размещение детских площадок, проездов, автостоянок и других объектов. Нарушение этого правила может привести к ускоренному износу тепловых
сетей и нарушению их гидравлического режима. Кроме того, игнорирование данных правил может угрожать жизни и здоровью горожан, а потому незаконные объекты в охранной зоне тепловых сетей подлежат сносу.

Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» уведомит о каждом факте нарушения охранных зон органы местного самоуправления. Собственники таких объектов будут уведомлены о необходимости устранить нарушения.

Сообщить о фактах незаконном размещении объектов в охранной зоне тепловых сетей можно в диспетчерские службы: тепловые сети г.Тольятти – (8482) 719-252 и 283-322; тепловые сети г. Новокуйбышевска – (84635) 6-27-60; тепловые сети г.Самары - http://teplo.energy/ или по телефону (846) 279-65-00, передает пресс-служба «Т Плюс». 
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