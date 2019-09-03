Специалисты «РКС-Самара» совместно с судебными приставами-исполнителями проводят рейды по должникам
3 сентября 2019 14:19
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Специалисты «РКС-Самара» совместно с судебными приставами-исполнителями проводят рейды по должникам. Общая задолженность жителей и предприятий Самары за водоснабжение и водоотведение превышает 1,5 млрд. рублей. Некоторые должники даже после решения суда не торопятся оплачивать квитанции от «РКС-Самара» и других поставщиков и исполнителей коммунальных услуг. В таких случаях подключаются приставы-исполнители.
В текущем году сотрудники службы безопасности «РКС-Самара» провели 34 совместных рейда с судебными приставами по должникам - физическим лицам. В
результате рейдов на счёт компании поступило 119 тысяч рублей.
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