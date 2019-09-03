Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 3 сентября, 15:21
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 03/09:
USD 66.62
0.13
EUR 73.17
-0.21
Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Специалисты «РКС-Самара» совместно с судебными приставами-исполнителями проводят рейды по должникам

3 сентября 2019 14:19
62
Общая задолженность жителей и предприятий Самары за водоснабжение и водоотведение превышает 1,5 млрд. рублей.
Рейды продолжаются.

Специалисты «РКС-Самара» совместно с судебными приставами-исполнителями проводят рейды по должникам. Общая задолженность жителей и предприятий Самары за водоснабжение и водоотведение превышает 1,5 млрд. рублей. Некоторые должники даже после решения суда не торопятся оплачивать квитанции от «РКС-Самара» и других поставщиков и исполнителей коммунальных услуг. В таких случаях подключаются приставы-исполнители.

В текущем году сотрудники службы безопасности «РКС-Самара» провели 34 совместных рейда с судебными приставами по должникам - физическим лицам. В
результате рейдов на счёт компании поступило 119 тысяч рублей. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
3 сентября 2019  14:02
Дмитрий Азаров провел выездное совещание по объектам в Самаре, которые этим летом благоустраивались по федеральному проекту
Дмитрий Азаров проводит выездное совещание по объектам в Самаре, которые этим летом благоустраивались по федеральному проекту
В областной столице обновили 4 общественных пространства. Благоустройство региона
92
3 сентября 2019  13:38
Проспект Кирова на въезде в Самару отремонтируют к середине сентября
Проспект Кирова на въезде в Самару отремонтируют к середине сентября
Продолжается капитальный ремонт участка дороги от мостового перехода «Кировский» до Ветлянской.  Благоустройство региона
90
30 августа 2019  17:57
Все дети будут заниматься только в первую смену.
В Самарской области введена в эксплуатацию школа на 1500 мест в Южном городе
Все дети будут заниматься только в первую смену.  Благоустройство региона
445
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
10 августа 2019  17:43
Как выбрать диван-кровать ИКЕА
Как выбрать диван-кровать ИКЕА
 Продукция сети магазинов ИКЕА повсеместно пользуется особым спросом. Шведская компания специализируется на производстве мебели для дома, существенную часть... Капитальный ремонт в Самаре
837
28 января 2019  23:34
Неисправности кондиционеров, их устранение
 Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
6435
2 декабря 2018  21:52
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
 Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2920
Весь список
Всё в Дом
2 сентября 2019  17:39
Преимущества стиральных машинок с вертикальной загрузкой
 Сколько времени существуют стиральные машинки с вертикальным типом загрузки, столько времени и идут споры о том, чем же она лучше.  Всё в Дом
60
24 июля 2019  21:16
Правильный подход к обслуживанию и уходу за бассейном
Правильный подход к обслуживанию и уходу за бассейном
Если вы купили и установили бассейн на заднем дворе, но не желаете тратить время и силу на уход за ним, то он прослужит вам не долго.  Всё в Дом
877
24 июля 2019  21:14
Сложности в обустройстве детской комнаты
Сложности в обустройстве детской комнаты
 Все мы знаем, как сложно разработать и воплотить в жизнь ремонт мечты. Но самыми сложными в этом плане становятся детские комнаты и тут есть несколько причин.  Всё в Дом
145
Весь список
ЖКХ
3 сентября 2019  14:19
Общая задолженность жителей и предприятий Самары за водоснабжение и водоотведение превышает 1,5 млрд. рублей.
Специалисты «РКС-Самара» совместно с судебными приставами-исполнителями проводят рейды по должникам
Общая задолженность жителей и предприятий Самары за водоснабжение и водоотведение превышает 1,5 млрд. рублей.  ЖКХ
61
3 сентября 2019  09:52
В Самарской области ежемесячно уменьшается число платящих за вывоз мусора
В Самарской области ежемесячно уменьшается число платящих за вывоз мусора
ЭкоСтройРесурс будет выставлять претензии неплательщикам. ЖКХ
167
2 сентября 2019  14:17
В связи с работами на водоводе.
Временно ограничено движение транспорта по улице Магистральной в Самаре
В связи с работами на водоводе.  ЖКХ
319
Весь список

Экология
3 сентября 2019  10:41
Почти 16 000 штук мальков стерляди выпущено в Волгу в районе села Винновка Самарской области
Почти 16 000 штук мальков стерляди выпущено в Волгу в районе села Винновка Самарской области
Выпуск прошел в ходе экологической акции ПАО «Кузнецов» под контролем сотрудников Средневолжского территориального управления Росрыболовства.  Экология
143
30 августа 2019  12:48
В Самарской области снова ожидают заморозки
В Самарской области снова ожидают заморозки
Жителям советуют одеваться теплей. Экология
720
29 августа 2019  12:24
Более 200 тысяч особей стерляди и толстолобика отправятся в свободное плавание по Волге
Более 200 тысяч особей стерляди и толстолобика отправятся в свободное плавание по Волге
Новым домом для рыб станет Куйбышевское водохранилище. Экология
259
Весь список


Видео
2 сентября 2019  10:53
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности.
В стране
218
27 августа 2019  12:56
Александр Соболев: Поменялся бы телами со Златаном
Александр Соболев: "Поменялся бы телами со Златаном"
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только.
Спорт в регионе
474
22 августа 2019  11:40
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа Пропеллер
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер"
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него.
В стране
344
21 августа 2019  10:58
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
309
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
546
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
1442
Весь список

Фоторепортажи
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
396
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2196
23 августа 2019  10:13
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
На набережной развернули самый длинный флаг. 
Социум
398
11 августа 2019  12:31
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной.
Спорт в регионе
673
8 августа 2019  10:49
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Гостям представили обширную тематическую программу.
Социум
487
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
631
Весь список

Мероприятия
В Самаре состоится выставка кошек и собак, которых можно забрать домой
Самарцев приглашают на выставку «Самара - город-ОК»
Студенты СГЭУ отметили День знаний
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Сентябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные