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Специалисты «РКС-Самара» совместно с судебными приставами-исполнителями проводят рейды по должникам. Общая задолженность жителей и предприятий Самары за водоснабжение и водоотведение превышает 1,5 млрд. рублей. Некоторые должники даже после решения суда не торопятся оплачивать квитанции от «РКС-Самара» и других поставщиков и исполнителей коммунальных услуг. В таких случаях подключаются приставы-исполнители.В текущем году сотрудники службы безопасности «РКС-Самара» провели 34 совместных рейда с судебными приставами по должникам - физическим лицам. Врезультате рейдов на счёт компании поступило 119 тысяч рублей.