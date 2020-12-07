Сладкий старт: самые активные абоненты уже получили новогодние подарки от «РКС-Самара»

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Сегодня, 7 декабря, в «РКС-Самара» началась новогодняя акция для добросовестных абонентов. «В Новый год – без старых долгов» это уже хорошая традиция и для жителей, и для ресурсоснабжающей организации.

Для участия самарцам, находящимся на прямых расчетах с «РКС-Самара», необходимо оплатить ноябрьскую квитанцию (включая долг, если он есть) и аванс за декабрь. Сделать это несложно: сформированные заранее квитанции за два последних месяца года уже поступили жителям. Авансовую квитанцию за декабрь посчитали исходя из значений ноября. Это удобно для тех, кто будет участвовать в акции. Остальные могут оплатить ее в обычном порядке, в январе 2021 года.

Уже сегодня первые участники новогодней акции смогли получить подарок: традиционный тортик, за которым можно приехать в один из центров обслуживания клиентов «РКС-Самара». В центральном офисе для этих целей оборудовали отдельный пункт, чтобы обезопасить клиентов и сотрудников от большого скопления людей. В этом году появилась альтернатива сладкому подарку - дистанционный - 100 рублей на лицевой счёт за водоснабжение и водоотведение. Уже сейчас можно сказать, что предпочтения разделились: жители выбирают подарки примерно 50 на 50.

Акция будет проходить до 25 декабря, все участники могут зарегистрироваться на сайте samcomsys.ru и принять участие в традиционном февральском розыгрыше больших призов. Он будет проходить в заочном формате с видеотрансляцией.

Победители прошлогодних акций «РКС-Самара» – обычные жители, которым повезло – побывали в санаториях, съездили в тур выходного дня, стали обладателями бытовой техники и сертификатов в самые популярные магазины Самары. Оплачивайте квитанции за водоснабжение и водоотведение, регистрируйтесь для участия в акции на сайте samcomsys.ru и выигрывайте подарки!