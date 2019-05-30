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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Прочность тепловых сетей проверяют в ходе гидравлических испытаний в Самаре

30 мая 2019 16:31
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В Самаре продолжается подготовка к будущему отопительному сезону.
В Самаре продолжается подготовка к будущему отопительному сезону. Предусмотрен целый комплекс мер в межотопительный период, который позволит обеспечить бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергии в сезоне 2019-2020 годов.

Один из важнейших этапов подготовки – гидравлические испытания, так как перечень объектов тепловых сетей, которые требуют проведения ремонта в межсезонье, составляется и по результатам проверки трубопроводов на прочность.

Необходимо отметить, что факты, когда коммуникации не выдерживают гидравлических испытаний, нецелесообразно расценивать лишь с негативной стороны, поскольку испытания проводятся, чтобы найти слабые места труб. Следовательно, своевременное обнаружение дефектов и приведение трубопроводов в порядок позволит минимизировать вероятность прорывов в дальнейшем – в холодный сезон.

Гидравлические испытания теплосетей, запитанных от Самарской ТЭЦ, организованы с начала текущей недели и будут продолжаться по 10 июня (в пределах проспекта Карла Маркса, улиц Алма-Атинская, Стара-Загора, Ташкентская, Демократическая, Солнечная, Ново-Садовая и др.).

Теплотрассы в ходе опрессовки испытываются повышенным давлением теплоносителя. В связи с этим ОАО «ПТС» обращает внимание на то, что горожанам необходимо соблюдать меры предосторожности. В частности, в период проведения испытаний по возможности не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также с тепловыми камерами. Кроме того, не рекомендуются оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.

Гидравлические испытания на сетях верхней зоны Безымянской ТЭЦ (в пределах улиц Краснодонская, Победы, Металлистов, Физкультурная, Теннисная, проспектов Юных Пионеров и Кирова) уже завершились в конце прошлой недели. Ранее прошли испытания и участков теплосетей нижней зоны БТЭЦ.

Как сообщает Департамент городского хозяйства и экологии Администрации Самары, 17 июня стартует проверка сетей, подключенных ко 2-й магистрали Самарской ТЭЦ. Согласно графика филиала «Самарский» ПАО «Т-Плюс» она продлится по 30 июня. И уже с 3 июля в течение 2-х недель предусмотрены испытания тепломагистрали Центральной отопительной котельной. А 23 июля запланированы гидравлические испытания теплосетей 1, 2 и 3 вывода Самарской ГРЭС – они будут продолжаться по 5 августа.

На период испытаний горячее водоснабжение приостанавливают и возобновляют после того, как испытания завершатся, а выявленные повреждения будут устранены.

Энергетики просят горожан с пониманием относиться к проведению необходимых сезонных мероприятий и приносят извинения за сопряженные с этим неудобства, в том числе в случае выявления изношенных участков трубопроводов, его отключения на время проведения ремонтных работ. Так, на этой неделе они понадобились на улицах Мирная, Ново-Вокзальная.

Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах энергетики просят сообщать по телефону: 279-65-00 или обращаться в интернет-приемную: http://teplo.energy/ - она работает в круглосуточном режиме.

Кроме того, до начала нового отопительного сезона в мэрии будут проводиться регулярные совещания штаба подготовки города к осенне-зимнему периоду. В состав штаба входят представители городской Администрации, Государственной жилищной инспекции Самарской области, Управления Ростехнадзора по Самарской области, МП г. о. Самара «ГАТИ по благоустройству», ресурсоснабжающих организаций, администраций внутригородских районов.

Напомним, что в рамках подготовки к зиме в текущем году запланированы к выполнению следующие объемы работ:

- подготовка 10261 жилого дома;

- подготовка 700 объектов социальной сферы;

- проведение ремонта 7,6 км тепловых сетей;

- проведение ремонта 1,6 км ветхих сетей водопровода;

- проведение ремонта 0,789 км ветхих сетей канализации;

- проведение ремонта 20,5 км воздушных и кабельных линий.

Вышеуказанные мероприятия будут выполняться специализированными организациями. Срок выполнения работ определен – до 15 сентября 2019 года.

За ходом работ организуют жесткий контроль.

В числе задач на ближайшее время - и обследование и заблаговременное приведение в порядок коммуникаций в тех дворах, которые в этом году будут отремонтированы по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», передает пресс-служба горадминистрации. 
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