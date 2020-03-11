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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Предприятия «Т Плюс» в Самарском регионе готовятся к прохождению паводка

11 марта 2020 19:01
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В Самарском регионе проверены гидротехнические сооружения.
Объекты филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» и АО «Предприятие тепловых сетей» готовятся к прохождению паводка. В энергокомпании создана паводковая комиссия, которой предстоит в ближайшее время проверить выполнение порядка 300 подготовительных мероприятий.

В рамках подготовки к прохождению паводка специалистами «Т Плюс» в Самарском регионе проверены гидротехнические сооружения, в частности, береговая насосная Безымянской ТЭЦ и переливная дамба тепломагистрали №2 Сызранской ТЭЦ в пойме реки Кубра. Ведется мониторинг состояния подпорных и водопропускных сооружений золошлакоотвалов Безымянской, Тольяттинской и Сызранской ТЭЦ.

Также проведена ревизия дренажных насосов и систем их автоматического запуска, создан запас химических реагентов для поддержания качественных параметров систем теплоснабжения ТЭЦ при изменении химического состава воды в Волге и ее притоках.

Режим паводка взят на оперативный контроль по всем городам присутствия компании. Отработана схема взаимодействия с силами ГО и ЧС на случай возникновения нештатных ситуаций. На всех предприятиях компании сформированы аварийно-восстановительные бригады из числа оперативного персонала, которые обеспечены автотранспортом, передвижными средствами для откачки воды, землеройной техникой и грузоподъемными механизмами, передает пресс-служба ПАО «Т Плюс».
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