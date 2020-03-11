Предприятия «Т Плюс» в Самарском регионе готовятся к прохождению паводка
11 марта 2020 19:01
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В рамках подготовки к прохождению паводка специалистами «Т Плюс» в Самарском регионе проверены гидротехнические сооружения, в частности, береговая насосная Безымянской ТЭЦ и переливная дамба тепломагистрали №2 Сызранской ТЭЦ в пойме реки Кубра. Ведется мониторинг состояния подпорных и водопропускных сооружений золошлакоотвалов Безымянской, Тольяттинской и Сызранской ТЭЦ.
Также проведена ревизия дренажных насосов и систем их автоматического запуска, создан запас химических реагентов для поддержания качественных параметров систем теплоснабжения ТЭЦ при изменении химического состава воды в Волге и ее притоках.
Режим паводка взят на оперативный контроль по всем городам присутствия компании. Отработана схема взаимодействия с силами ГО и ЧС на случай возникновения нештатных ситуаций. На всех предприятиях компании сформированы аварийно-восстановительные бригады из числа оперативного персонала, которые обеспечены автотранспортом, передвижными средствами для откачки воды, землеройной техникой и грузоподъемными механизмами, передает пресс-служба ПАО «Т Плюс».
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