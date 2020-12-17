Правила эксплуатации системы водоотведения должны знать и выполнять все самарцы

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После проведения акции «Труба – не место для мусора» на Клинической,32 количество засоров канализации в этом дворе снизилось до нуля.

Почти год назад, в январе 2020 года, «РКС-Самара» провели информационную акцию «Труба – не место для мусора». Во дворе многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Клиническая, 32 установили плакаты и раздали жителям памятки с информацией о том, что нельзя смывать в раковину и унитаз. Также специалисты с помощью специальных садков наглядно продемонстрировали, что именно застревает в трубах, образуя засоры: картофельные очистки, макароны, тряпки, салфетки, средства гигиены.

Адрес выбрали не случайно. Именно в этот двор специалисты цеха канализации «РКС-Самара» приезжали прочищать колодцы в 2018-2019 годах 16 раз. После проведения акции, когда жители узнали или вспомнили, что именно нельзя бросать в канализацию, не было зафиксировано ни одного засора по этому адресу в течение уже одиннадцати месяцев!

Правила эксплуатации системы водоотведения должны знать и выполнять все горожане. В раковину, ванну и унитаз нельзя смывать то, что не растворяется в воде. Жир прилипает к трубам, сужая просвет; влажные салфетки образуют непроходимые заторы.

Это ни в коем случае нельзя бросать в унитаз и раковину:

Влажные салфетки и средства личной гигиены. Их необходимо выбрасывать в мусорное ведро, ни в коем случае не смывать в унитаз!

Жир, оставшийся от приготовления пищи. Его нужно убрать бумажной салфеткой и выкинуть в мусорное ведро.

Пищевые продукты и их отходы: очистки овощей, семечки и косточки ягод и фруктов, чайная заварка и т.д.

Средства контрацепции.

Подгузники.

Тряпки (даже самые маленькие).

Бумага.

Строительный и бытовой мусор.

Гранулы для кошачьих лотков.

Лекарства.