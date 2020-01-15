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В акции приняли участие около 12 тысяч жителей Сызрани, которые с 1 декабря стали клиентами энергокомпании.
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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Почти каждый второй клиент «ЭнергосбыТ Плюс» в Сызрани принял участие в акции «В Новый год – без долгов!»

15 января 2020 15:15
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В акции приняли участие около 12 тысяч жителей Сызрани, которые с 1 декабря стали клиентами энергокомпании.
По данным Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», в акции «В Новый год – без долгов!» приняли участие около 12 тысяч жителей Сызрани, которые с 1 декабря стали клиентами энергокомпании.

Напомним, что жители Монгоры, Образцовской площадки, поселков Елизарово, Заводского и Строителя, а также станции Кашпир впервые получили возможность испытать свою удачу в рамках традиционной акции энергетиков благодаря присвоению энергокомпании статуса ЕТО в зоне теплоснабжения Сызранской ТЭЦ, передает пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс». 
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В акции приняли участие около 12 тысяч жителей Сызрани, которые с 1 декабря стали клиентами энергокомпании.
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