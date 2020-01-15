Почти каждый второй клиент «ЭнергосбыТ Плюс» в Сызрани принял участие в акции «В Новый год – без долгов!»
15 января 2020 15:15
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Напомним, что жители Монгоры, Образцовской площадки, поселков Елизарово, Заводского и Строителя, а также станции Кашпир впервые получили возможность испытать свою удачу в рамках традиционной акции энергетиков благодаря присвоению энергокомпании статуса ЕТО в зоне теплоснабжения Сызранской ТЭЦ, передает пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс».
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