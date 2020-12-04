Кировский и Красноглинский районы - первые в Самаре на отключение

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В "РКС-Самара" назвали районы с самыми большими долгами за воду и канализацию.

В «РКС-Самара» проанализировали должников частного сектора с учетом района проживания. Самым недисциплинированным оказался Кировский район. Общий долг проживающих здесь домовладельцев – почти 17 миллионов рублей. С одной стороны вполне объяснимо: район один из самых больших в городе, но с другой стороны владельцев домов в Студеном овраге и Барбошиной поляне никак не назовешь неплатежеспособными. Остальные районы должны примерно одинаковую сумму – около 6 млн руб. каждый. Общая задолженность абонентов частного сектора Самары – почти 54 миллиона рублей.

Еще один любопытный факт: шестая часть всех долгов – за пользование колонками. Ежемесячный платеж за такую услугу за одного человека составляет около 55 рублей – стоимость одной бутылки воды. При этом такие потребители умудряются несколько лет не оплачивать услуги и накопить по несколько тысяч долга. Так, в Красноглинском районе проживают абоненты с самыми древними долгами – в среднем здесь за колонки не платят более 3 лет.

В начале 2021 года перестает действовать мораторий на отключение должников, который был введен как временная мера из-за распространения вирусной инфекции. Абоненты из указанных районов стоят первыми в длинной очереди на отключение.