Госжилинспекции придется назвать пострадавших от подрядчиков фонда капремонта поименно

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По словам судей, такая формулировка позволяет рассмотреть заявление только в том случае, если нельзя индивидуализировать лиц, права которых нарушаются, и привлечь их в процесс. Однако в случае с многоквартирными домами это как раз вполне возможно.Лишь в отдельных случаях иски удовлетворены. В одном от регоператора потребовали устранить недостатки ремонта кровли и фасада дома во 2-м квартале поселка «Мехзавод». Эти работы проводились еще в 2015 году, и в результате возникла протечка кровли, отслоилась краска с фасада. Систему водоотведения с кровли демонтировали, не установив новую. Впрочем, из материалов этого дела известно, что предписания стали следствием реакции ГЖИ на жалобы жильцов, ФИО которых, очевидно, в таком деле имелись. Суд удовлетворил этот иск 21 ноября.А при рассмотрении еще одного дела тот же Ленинский суд пришел к выводу, что «пользоваться жилым помещением может любой гражданин, заключивший с собственником договор найма или на ином законном основании», а значит, «определить конкретно каждого потребителя не представляется возможным». Впрочем, здесь на недостатки при ремонте крыши первыми также обратили внимание граждане, пожаловавшиеся в ГЖИ на плохое крепление профлиста к крыше и протечки в квартирах и подъездах дома. Иск удовлетворен 28 ноября.Фото: соцсети