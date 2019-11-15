Для потребителей тепла в Сызрани утвержден новый выгодный тариф

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Основанием утверждения тарифа «Т Плюс» стало присвоение компании статуса ЕТО в зонах ее работы, где раньше действовал высокий тариф МУП «ЖЭС». Теперь стоимость Гкал от Сызранской ТЭЦ будет составлять: 2 136 рублей - для населения и 1 780 рублей без НДС - для организаций.«Т Плюс является крупным производителем тепловой и электрической энергии для населения и организаций Сызрани. В интересах теплоэнергетиков обеспечить максимально понятные, надежные и прозрачные взаимоотношения с потребителями. Взаимодействие без посредника повысит защищенность коммунальных платежей населения, а также позволит сэкономить семейный бюджет, поскольку новый тариф выгоднее предыдущего», - отметил директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.Эксплуатацией тепловых сетей муниципалитета, проведением аварийно-восстановительных работ на трубопроводах продолжат заниматься существующие коммунальные организации. Информацию о начислениях и расчетах за тепло и горячую воду в районах Монгора, Образцовская площадка, поселках Елизарово, Заводской и Строителей, станции Кашпир можно уточнить по телефонам в Сызрани:, передает пресс-служба «Т Плюс».Фрто : соцсети