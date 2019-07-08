Часть улицы М.Тореза временно закрыта для автомобильного движения: идёт замена участка теплосети
8 июля 2019 15:57
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Здесь планируется заменить свыше 70 метров коммуникаций диаметром 600 мм. В работах задействовано 9 работников и 7 единиц техники. В их задачу входит проложить новый железобетонный канал и смонтировать трубопровод.
На период проведения ремонта временно приостановлено автомобильное движение на отрезке ул.М.Тореза – от ул.Карбышева до ул.Футболистов. Схема движения транспорта согласована с администрацией г.о.Самара и ГИБДД.
В планах теплоэнергетиков завершить все работы и отдать участок дороги под благоустройство до 17 июля 2019 года. После раскопок асфальтовое покрытие будет полностью восстановлено, а пока автомобилистам необходимо выбирать объездные маршруты.
АО «ПТС» приносит извинения за временные неудобства и напоминает, что замена устаревших теплосетевых коммуникаций – важная часть процесса подготовки города к отопительному сезону, передает пресс-служба ОАО "Предприятие тепловых сетей" (Самара).
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