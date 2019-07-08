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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Часть улицы М.Тореза временно закрыта для автомобильного движения: идёт замена участка теплосети

8 июля 2019 15:57
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В планах теплоэнергетиков завершить все работы и отдать участок дороги под благоустройство до 17 июля 2019 года.
Специалисты ремонтной службы «Предприятия тепловых сетей» приступили к замене участка теплосети по ул.М.Тореза. Решение о проведении работ было принято после выявления слабого участка трубопровода во время гидравлических испытаний 4 июля.
Здесь планируется заменить свыше 70 метров коммуникаций диаметром 600 мм. В работах задействовано 9 работников и 7 единиц техники. В их задачу входит проложить новый железобетонный канал и смонтировать трубопровод.

На период проведения ремонта временно приостановлено автомобильное движение на отрезке ул.М.Тореза – от ул.Карбышева до ул.Футболистов. Схема движения транспорта согласована с администрацией г.о.Самара и ГИБДД.

В планах теплоэнергетиков завершить все работы и отдать участок дороги под благоустройство до 17 июля 2019 года. После раскопок асфальтовое покрытие будет полностью восстановлено, а пока автомобилистам необходимо выбирать объездные маршруты.

АО «ПТС» приносит извинения за временные неудобства и напоминает, что замена устаревших теплосетевых коммуникаций – важная часть процесса подготовки города к отопительному сезону, передает пресс-служба ОАО "Предприятие тепловых сетей" (Самара).




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