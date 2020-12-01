Без долгов к Новому году: В декабре абоненты «РКС-Самара» получат сразу две квитанции, одна из которых – авансовая

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Счета на оплату за услуги ноября уже переданы курьерской службе. Одновременно со счетами за ноябрь абоненты «РКС-Самара» получат еще один платежный документ - авансовую квитанцию за декабрь 2020.

Авансовые квитанции придуманы для удобства абонентов. Оплатив их, жители заранее закроют обязательства перед ресурсоснабжающей организацией и смогут принять участие в традиционной акции «В Новый год – без старых долгов». Она продлится с 7 декабря по 25 декабря.

Все добросовестные абоненты, оплатив ноябрьскую квитанцию за холодную воду и канализацию и авансовую за декабрь, получают гарантированный сладкий подарок или скидку 100 рублей на лицевой счёт на будущий платёж. А после регистрации на сайте принимают участие в розыгрыше супер-призов.

Авансовые квитанции рассчитываются исходя из значений ноября. Обращаем внимание жителей, что следующие квитанции за водоснабжение и водоотведение будут сформированы уже по итогам января 2021 года, передает пресс-служба «РКС-Самара».







