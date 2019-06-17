Теперь заявку на установку или поверку счётчика в «РКС-Самара» можно подать через Viber или WhatsApp
17 июня 2019 09:55
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С 1 июля 2019 года при отсутствии прибора учёта холодного водоснабжения будет применяться повышающий коэффициент 1,5. Для установки счётчика необходимо обратиться в любую специализированную организацию, у которой есть лицензия на этот вид деятельности. После этого ПУ необходимо опломбировать и принести документы в центр обслуживания «Самарских коммунальных систем» («РКС-Самара»), если расчёт за воду идёт напрямую с ресурсоснабжающей организацией. Если нет, то в УК.
У каждого счётчика существует свой срок эксплуатации, в течение которого необходимо проводить поверку. В настоящее время счётчики ХВС и ГВС поверяются на месте эксплуатации (без демонтажа) любой организацией, имеющей лицензию на этот вид деятельности. Документы о проведении поверки нужно передать в компанию, производящую начисления (в УК или «РКС-Самара»). Если поверка не проведена, то начисления проводятся по нормативу с повышающим коэффициентом.
Подать заявку на установку или поверку приборов учёта водоснабжения в «РКС-Самара» можно несколькими способами:
- воспользовавшись формой подачи заявки на сайте компании https://samcomsys.ru/request/63
- позвонив по телефонам (846) 207-48-80, 207-38-36
- оставив заявку через WhatsApp или Viber по номеру +7-917-015-12-12 (с указанием ФИО, адреса и количества приборов учёта).
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