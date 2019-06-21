«РКС-Самара» провели публичный отчёт о деятельности за 2018 год

127

Каждый житель обязан оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения и имеет право знать, как эти средства расходуются, какие проблемы существуют и как их планируется решать, как будет развиваться отрасль. Кроме того, встреча с общественностью для руководства самарского предприятия и всей компании «Российские коммунальные системы» – хорошая возможность получить обратную связь от профессионалов разных сфер деятельности: управленцев, экономистов, депутатов, ветеранов с огромным стажем работы.Публичный отчёт – инициатива самой компании. В текущем году отчёт о работе стал обязательным для всех компаний контура РКС. Открыл мероприятие Григорий Терян, генеральный директор «РКС-Холдинг»: «Для нас 2019 год – это год открытости и прямого диалога. За этим будущее. Работу «РКС-Самара» оцениваем очень хорошо. Даже отмечу, что в рамках контура РКС «Самарские коммунальные системы» – одно из передовых, одна из лучших команд, которую мы собрали».Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков доложил о работе предприятия за 2018 год. Он рассказал о выполнении инвестиционной и производственной программ, о качестве воды и перспективах водоснабжения Куйбышевского и Красноглинского районов. «Многие считают, что все проблемы можно решить простой заменой труб и критикуют нас за то, что замены происходят не так, как хотелось бы. Но профессионалы знают, что есть множество других проблем, которые являются определяющими, над решением которых мы активно работали и достигли серьезных результатов. Мы нормализовали давление, автоматизировали работу части насосных станций, начали серьезнейшую реконструкцию ГОКС. Результат – снижение аварийности на сетях в сравнении с 2012 годом – почти на 50%», - сказал Владимир Бирюков.Однако цель руководства РКС – не только доложить об успехах. Важно понимать, где есть общие с местной властью проблемы, на каких направлениях нужно сконцентрировать усилия в первую очередь.В дискуссии приняли участие: заместитель председателя Самарской Губернской Думы Александр Степанов, Первый заместитель Главы г.о. Самара Владимир Василенко, Председатель Думы г.о. Самара Алексей Дёгтев, депутат Думы г.о. Самара Александр Чернышёв, руководитель управления оперативного мониторинга министерства энергетики и ЖКХ Самарской области Алексей Коробков, руководитель региональной рабочей группы ОНФ Руслан Эфендиев, руководство банковской сферы, жители города.Новые задачи, которые стоят перед «РКС-Самара» и группой компаний РКС, - и сложные, и ответственные: выполнение национального проекта по оздоровлению Волги, решение вопроса жёсткости воды в Куйбышевском и части Красноглинского районах, повышение надежности водоснабжения и водоотведения. Реализовать эти и другие планы можно только при условии слаженной совместной работы и открытого диалога ресурсоснабжающей организации, органов власти всех уровней, бизнеса и населения.