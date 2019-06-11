РКС-Самара борется с предприятиями, которые сбрасывают неочищенные стоки в централизованную канализацию

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287 миллионов рублей – это сумма задолженности промышленных предприятий перед «РКС-Самара» за негативное воздействие на систему водоотведения и превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ.Залповые выбросы химических веществ, запрещённых к сбросу в централизованную канализацию, фиксируются специалистами «РКС-Самара» регулярно. Попадая в сеть, а потом на городские очистные канализационные сооружения (ГОКС), стоки с превышением допустимой концентрации загрязняющих веществ оказывают губительное воздействие на работу всей системы водоотведения. Сначала они способствуют ускорению коррозии труб, что ведет к разрушению сетей, а затем, на ГОКС, они убивают уникальные микроорганизмы, которые и проводят основную работу по очистке сточных вод. Эти потери очень сложно, а иногда и невозможно, восстановить. А это, в свою очередь, чревато сбросом неочищенных стоков в Волгу, и сотрудники «РКС-Самара» прилагают титанические усилия, чтобы этого не допустить. Пока это удаётся.Действующее законодательство обязывает промышленные предприятия, сбрасывающие стоки, не соответствующие нормативам, оплачивать негативное воздействие на окружающую среду. Однако крупные самарские предприятия либо отказываются это делать, либо оплачивают только по судебным решениям.Пять крупнейших нарушителей – РКЦ «Прогресс», «Авиакор», «Гидроавтоматика», «Авиаагрегат», «Самарская кабельная компания». Отходы их деятельности, превышающие нормативы в сотни, а иногда и в тысячи раз, разрушают канализационные трубы и препятствуют эффективному очищению городских стоков.