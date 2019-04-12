Потоп в подземном переходе у «Самара Арены» ликвидировали
12 апреля 2019 12:55
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Сотрудники муниципального предприятия «Инженерные системы» откачали воду из пешеходного тоннеля около стадиона «Самара Арена». В скором времени граждане смогут им воспользоваться.
— Потоп начался еще 7 апреля. Сначала воды было по колено где-то. Потом лужа выросла почти до потолка, — рассказали местные жители.
Этот и еще один пешеходный тоннель построили под улицей Ареной 2018 в 2017–2018 годах. Из-за резкой оттепели в районе стадиона поднялся уровень грунтовых вод. Больше всего как раз пострадала улица Арена 2018.
11 апреля власти приняли решение перекрыть улицу. Ограничение будет действовать до 25 апреля.
Сложная ситуация сейчас также сложилась на трамвайных путях, которые ведут к стадиону. 8 апреля они превратились в многоступенчатый фонтан. Когда воду откачали, оказалось, что прямо под рельсами образовался огромный провал, пишет 63.ру.
Фото: читатель 63.RU
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