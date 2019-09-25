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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

До конца года в Самаре повысят взносы за капремонт

25 сентября 2019 09:31
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До конца года в Самаре повысят взносы за капремонт
Фонд капремонта получит из бюджета 735 млн рублей, чтобы покрыть расходы фонда на ЧМ-2018.

До конца года планируют увеличить размер взносов в региональный фонд капремонта. Об накануне сообщила замминистра энергетики и ЖКХ Самарской области Ирина Булгакова на заседании комитета губернской думы по бюджету, пишет «Волга Ньюс».

Также на комитете было озвучено, что фонд капремонта получит из бюджета 735 млн рублей, чтобы покрыть расходы фонда на ЧМ-2018 и в качестве «компенсации реставрационной надбавки».

Ранее в губернской думе обсуждали возможность, что с 1 ноября минимальный размер взносов за капремонт вырастет с 5, 67 до 7, 51 руб. за 1 кв. м.

Напомним, сейчас собственники жилья в многоэтажках платят 6, 52 руб. за 1 кв. м, в остальных многоквартирных домах — 5, 67 рублей.

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