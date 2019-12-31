«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
31 декабря 2019 10:45
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Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» поздравляет жителей региона с наступающим Новым годом и желает крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и тепла в кругу родных и близких людей!
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности для обеспечения надежного тепло- и энергоснабжения потребителей. Круглосуточное дежурство будут нести специалисты аварийно-ремонтных бригад, диспетчерские службы, а также руководящий состав ПАО «Т Плюс» и его филиалов.
Теплоэнергетики напоминают, что в случае возникновения проблем с теплоснабжением жители Самары, Тольятти и Новокуйбышевска могут обращаться либо в свои управляющие компании и ТСЖ, либо сообщать о нарушениях специалистам оперативно-диспетчерских служб: АО «ПТС» - 279-65-00 или в интернет-приемную teplo.energy, ТУТС г.Тольятти – 719-252 и 283-322, ТУТС г.Новокуйбышевска - 6-27-60.
Надеемся, что данная информация не пригодится клиентам компании, и все, включая теплоэнергетиков, встретят Новый год за праздничным столом в кругу семьи. Именно об этом теплое новогоднее видеопоздравление от «Т Плюс».
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