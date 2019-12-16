Погода в Самаре корректирует режим водоснабжения города

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Особенности температурного режима в настоящее время привели к образованию шуги в реке Волге. Из-за этого происходит обледенение оголовка водозаборных сооружений насосно-фильтровальной станции №2 в Студёном овраге. Воды на станцию поступает гораздо меньше, чем в обычном режиме.Сейчас специалисты «РКС-Самара» проводят технологические переключения, цель которых – обеспечить водоснабжение Промышленного, Кировского, Красноглинского районов Самары с насосно-фильтровальной станции № 1 (на Советской Армии) и ГВС (на Ульяновском спуске). Одновременно с этим проводятся работы на станции, направленные на очистку оголовка от шуги и ракушечника.Ситуация находится под контролем. Тем не менее, 16 декабря и в ближайшие дни возможно ограничение водоснабжения в Промышленном, Кировском и Красноглинском районах Самары. «РКС-Самара» будут информировать жителей об изменении ситуации.