Ракета "Ангара-А5В" сможет выводить на орбиту новый корабль "Федерация"
23 июня 2019 10:26
192
Новый российский космический корабль "Федерация" сможет выводиться на орбиту ракетой-носителем "Ангара-А5В", говорится в материалах, распространенных на Международном авиакосмическом салоне в Ле Бурже.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что "первый пуск ракеты "Ангара-А5В" с космодрома Восточный намечается в 2026 году. Корабль "Федерация" впервые полетит в беспилотном режиме с космодрома "Байконур" в 2022 году, передает Радио Маяк.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
278
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
459
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
413
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
380
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
482
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
474
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
495
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
391
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
645
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
669
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
404
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
721
Мероприятия