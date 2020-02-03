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Пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем временно осуществляться не будет Билеты пассажирам вернут.
Пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем временно осуществляться не будет
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Пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем временно осуществляться не будет

3 февраля 2020 10:11
89
Пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем временно осуществляться не будет Билеты пассажирам вернут.
Билеты пассажирам вернут.

В соответствии с письмом главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту Российской Федерации от 2 февраля 2020 года в целях предупреждения проникновения на территорию Российской Федерации новой коронавирусной инфекции, с 00 часов 00 минут московского времени 3 февраля 2020 года до особого указания временно приостановлено движение следующих пассажирских поездов и беспересадочных вагонов в сообщении с Китайской Народной Республикой:
поезд № 3/4 Пекин – Москва формирования «Китайских железных дорог»;
поезд № 320/20-19/319 Чита – Забайкальск – Пекин;
беспересадочные вагоны Москва – Пекин, курсирующие в составах поездов № 2/1, № 320/319 и № 20/19. Беспересадочные вагоны Москва – Пекин, отправившиеся из Москвы 1 февраля, проследуют в сообщении Москва – Забайкальск.

Таким образом, пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем временно осуществляться не будет.
Напомним, ранее было приостановлено движение международного пассажирского поезда № 402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования Китайских железных дорог, следующего через железнодорожный пограничный пункт пропуска Гродеково – Суйфэньхэ, а также беспересадочной группы вагонов формирования АО «ФПК» сообщением Чита – Маньчжурия, следующей через пункт пропуска Забайкальск – Маньчжурия.
Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж, пассажиры могут вернуть без удержания сборов и плат, соощает КбшЖД.
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