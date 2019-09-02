Частоты, выделенные под спецсвязь, могут быть переданы для 5G
2 сентября 2019 09:19
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Вице-премьер российского правительства Юрий Борисов заявил, что отдельные частоты на территории России, которые выделены под спецсвязь, могут быть переданы для мобильной связи 5G, в крупных городах. Интервью с Брисовым публикует сегодня газета "Ведомости".
При этом Борисов отметил, что модернизация не будет носить массовый характер. "Мы пойдем на это, чтобы не сдерживать внедрение 5G и опытную эксплуатацию", – отметил вице-премьер. По его словам, в будущем предусмотрен переход на более высокий диапазон частот.
Также Борисов подчеркнул, что по вопросу выделения частот под 5G проводилось совещание с заинтересованными лицами, в том числе из Минобороны, ФСО, ФСБ и Минкомсвязи, передает Радио Маяк.
Фото: pixabay.com
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