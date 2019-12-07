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Новости /  В стране  

Алёна Косторная стала лучшей среди всех участниц финала Гран-при по фигурному катанию

7 декабря 2019 11:38
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Алёна Косторная стала лучшей среди всех участниц финала Гран-при по фигурному катанию
16-летняя фигуристка сумела опередить и своих подруг по группе Этери Тутберидзе.

В финале Гран-при по фигурному катанию, который проходит в итальянском Турине, началось самое интересное — соревнования у девушек. За победу борются шесть лучших фигуристок мира, и четыре из них представляют Россию.

После первого соревновательного дня лучшей не только среди соотечественниц, но и среди всех участниц стала 16-летняя Алёна Косторная. Фигуристка безупречно исполнила все элементы своей программы: тройной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп.

За свой прокат она получила невероятную сумму баллов — 85,45, и это лучшее достижение за всю историю женского фигурного катания. Косторная перебила свой же мировой рекорд, установленный на Гран-при Японии в ноябре.

— Я просто сделала, что должна была, и ждала оценок. Тренеры сказали мне, что оценки могут быть не слишком большими. Я удивилась, когда они оказались огромными, — поделилась спортсменка.

После короткой программы Косторная расположилась на первом месте, опередив как подруг из группы Этери Тутберидзе, так и двух иностранных соперниц, пишет Лайф.
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