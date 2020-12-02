Актер из «Собачьего сердца» Борис Плотников умер из-за коронавируса

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Народный артист России Борис Плотников, сыгравший доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце», умер из-за COVID-19. Об этом заявил ТАСС ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

«Борис Григорьевич умер. Он лежал с коронавирусом неделю на аппарате ИВЛ», — сказал Заславский.

Актер скончался на 72-м году жизни.

Плотников родился в 1949 году в городе Невьянск в Свердловской области. Окончил Свердловское театральное училище и филологический факультет Уральского университета.

После окончания учебы работал в Свердловском ТЮЗе, затем перешел в Московский театр Сатиры. Также играл в Центральном академическом театре Советской Армии (сейчас — ЦАТРА), в Театре-студии под руководством О.П. Табакова, а с 2002 года стал актером МХТ им. А.П. Чехова.

Также снимался в кино. Кроме Собачьего сердца», сыграл в фильмах «Восхождение», «Емельян Пугачев», «Лес», «Холодное лето пятьдесят третьего…», «Дульсинея Тобосская», «Бой с тенью». Снимался в сериалах «Годунов», «Крылья империи».

Звание народного артиста России Плотников получил в 1998 году. За роль в спектакле Театра Табакова «Прощайте? И рукоплещите!» был удостоен премии «Московская премьера» Фонда Станиславского. Был награжден Орденом Почета в 2005 году, пишут "Известия".