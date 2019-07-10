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Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы

10 июля 2019 14:00
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Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы
Организацию мероприятий в рамках этого года президент возложил на Российский организационный комитет "Победа".

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года памяти и славы. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

"В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы", - говорится в тексте указа.

Организацию мероприятий в рамках этого года президент возложил на Российский организационный комитет "Победа", координировать работу будет руководитель администрации Кремля Антон Вайно.

Правительству поручено в месячный срок обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по проведению Года памяти и славы. Органам исполнительной власти в регионах рекомендовано осуществлять необходимые мероприятия в рамках его проведения, пишет ТАСС.
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