Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы
10 июля 2019 14:00
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года памяти и славы. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.
"В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы", - говорится в тексте указа.
Организацию мероприятий в рамках этого года президент возложил на Российский организационный комитет "Победа", координировать работу будет руководитель администрации Кремля Антон Вайно.
Правительству поручено в месячный срок обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по проведению Года памяти и славы. Органам исполнительной власти в регионах рекомендовано осуществлять необходимые мероприятия в рамках его проведения, пишет ТАСС.
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