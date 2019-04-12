Леса в России уже горят на площади свыше 9,5 тыс га
12 апреля 2019 09:40
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Леса в России уже горят на площади свыше 9,5 тыс га – это более чем в 1,5 раза больше, чем сутками ранее. Таковы данные федеральной авиалесоохраны на утро пятницы. За прошедшие сутки удалось ликвидировать 49 лесных пожаров на площади 2300 га. Продолжает расти площадь, охваченная огнем в Магаданской (4,1 тыс. га) и Амурской (3,3 тыс га) областях. Заметно ухудшилась обстановка с природными пожарами в Забайкалье – 15 горящих лесных территорий на 1,6 тыс га. Пять очагов зафиксировано в Хабаровском крае, три возгорания в лесах Бурятии, один природный очаг в Красноярском крае. На тушении задействовано более 1,5 тыс человек, 250 единиц техники. На авиационном мониторинге и тушении – 13 воздушных судов, передает Радио Маяк.
Фото pixabay.com
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