ВМФ России получит сразу шесть подлодок впервые за 28 лет
23 августа 2019 11:04
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В 2020 году Военно-морской флот России впервые за 28 лет пополнится сразу шестью подводными лодками, в том числе четырьмя атомными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Оборонно-промышленном комплексе РФ.
— Согласно контрактам, "Севмаш" в 2020 году должен сдать флоту первую серийную подлодку проекта 955А "Князь Олег" и первую серийную проекта 885М "Новосибирск", — говорится в сообщении.
Кроме того, в состав флота войдёт головная субмарина проекта 885М "Казань" и атомная подлодка спецназначения "Белгород". "Адмиралтейские верфи" поставят ВМФ две дизель-электрические подводные лодки: "Волхов" проекта 636.3 и "Кронштадт" проекта 677, пишет Лайф.
Фото: pixabay.com
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