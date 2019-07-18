В России в разы выросло производство и потребление устриц
18 июля 2019 12:50
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Аквакультурное производство устриц в России резко возросло. Число выращенных моллюсков, их импорт и вылов увеличились в разы, пишет ФедералПресс.
По данным Росрыболовства, в 2018 году на фермах по разведению устриц в Приморском крае было выращено 1,26 тысячи тонн таких моллюсков, что в 14 раз больше, чем годом ранее. На южном берегу Крыма и озере Донузлав производство увеличилось в два раза и достигло 706 тонн, в Севастополе этот показатель за год возрос на 34 %. На фермах Краснодарского края число выращенных устриц увеличилось в 2,8 раза до 55 тонн.
По данным 2019 года, в Крыму только за первое полугодие выращено 802 тонны устриц, что больше чем за весь 2018 год.
Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев отмечает рост вылова таких моллюсков. На Дальнем Востоке рыбаки поймали 270,9 тонн моллюска – в 1,4 раза больше, чем в 2017 году. При этом весь улов остался на внутреннем рынке.
Кроме того, на 18 % увеличился импорт деликатеса. В 2018 году он составил 332,6 тонн. Основными поставщиками стали Тунис, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея.
Резкий рост отрасли связан с ответными мерами на антироссийские санкции, считают в Росрыболовстве. При этом до 2014 года устрицы в России почти не разводились, а привозились из стран Евросоюза. В 2016 году инвесторы получили под разведение марикультуры 967 гектаров рыбоводных участков. Сейчас только в Приморье этим бизнесом занимается около 200 компаний, пишет РБК.
Фото: pixabay.com
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