В Госдуме заявили, что пожар в соборе Парижской Богоматери должен стать уроком для России
16 апреля 2019 11:51
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Пожар в соборе Парижской Богоматери – это трагедия для мировой культуры и истории. Об этом заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев, пишет "ФедералПресс".
По его словам, сейчас важно разобраться, почему это произошло. Необходимо предпринять шаги, чтобы подобное больше не повторилось. Этот пожар должен стать для всех стран уроком, и прежде всего для России.
Депутат пояснил, что на территории России много старинных городов с великими памятниками архитектуры, с храмами, которые часто находятся в аварийном состоянии. Все это историческое наследие нужно беречь, чтобы не повторилась трагедия Норт-Дам-де-Пари.
Свищев также выразил надежду, что храм в Париже будет восстановлен, что, конечно, потребует колоссальных усилий и средств, пишет «Парламентская газета».
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