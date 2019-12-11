В Госдуме обсудили итоги экспериментов по голосованию на цифровых избирательных участках и дистанционному электронному голосованию

113

Заместитель Председателя ЦИК России Николай Булаев сообщил, что в настоящее время ЦИК России ведет две большие НИОКР по направлению цифровых избирательных участков и в части дистанционного электронного голосования. «По результатам НИОКР мы получим минимум 4 варианта реализации этих проектов, которые сможем предметно обсудить», – отметил он.«Наши усилия направлены на создание единого избирательного пространства в Российской Федерации, объединение всех разрозненных элементов в одну картину, которая бы позволяла избирателю свободно осуществлять свое волеизъявление», – констатировал зампред Комиссии.Николай Булаев напомнил, что в 2016 году в избирательной практике активно использовались открепительные удостоверения, процедура получения которых была ресурсозатратна:«Первым шагом на пути обеспечения доступности процедуры голосования вне зависимости от места нахождения стало внедрение в 2017 году механизма «Мобильный избиратель». Технология была успешно апробирована, и на сегодняшний день нет претензий к ее работе».Эксперимент по голосованию на цифровых избирательных участках, прошедший в Москве в сентябре 2019 года, по замечанию Николая Булаева, стал следующим этапом развития системы голосования по месту нахождения и новым шагом к формированию единого избирательного пространства.В 2020 году по предложению ЦИК России эксперимент по голосованию на цифровых избирательных участках может быть продолжен уже в масштабах всей страны. 1000 цифровых избирательных участков могут быть созданы во всех регионах России.Рассказывая об итогах эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках в Москве, зампред Центризбиркома сообщил:«В 2019 году была возможность подать заявление для голосования на цифровых участках только через портал «Госуслуги». Это ограничение было осознанным. Нам важно было понять логистику передачи результатов голосования в комиссии, организующие выборы. В момент закрытия участков в Москве информация о результатах голосования поступила в избирательные комиссии субъектов и незамедлительно была опубликована на сайте ЦИК России».Зампред ЦИК России отметил, что, если эксперимент по цифровым участкам будет продолжен, к федеральным выборам 2021 года в стране может быть образовано не менее 5000 цифровых участков. «Возможность голосовать по месту нахождения станет практически абсолютной», – сказал он.