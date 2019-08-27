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«Союз МС-14» с роботом FEDOR со второй попытки пристыковался к МКС

27 августа 2019 08:49
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Союз МС-14 с роботом FEDOR со второй попытки пристыковался к МКС
Корабль состыковался со станцией через причальный узел модуля «Звезда».

Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-14» во вторник успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС) в 06:08 МСК, передает корреспондент «Интерфакса» из Центра управления полетами (ЦУП).

Корабль смог пристыковаться к МКС со второй попытки после субботней неудачи, когда из-за неисправности усилителя сигнала системы автоматической стыковки «Курс» на станции корабль не смог подойти к ней ближе 100 метров.

Корабль состыковался со станцией через причальный узел модуля «Звезда», где ранее находился «Союз МС-13», который накануне в ручном режиме командир корабля Александр Скворцов перестыковал к модулю МИМ2, к которому не смог пристыковаться «Союз МС-14».

Накануне руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев по связи сообщил Скворцову, что ремонтировать радиооборудование системы «Курс» на МКС будут после стыковки корабля «Союз МС-14» или уже после возвращения робота FEDOR на Землю, передает Интерфакс.

Фото: pixabay.com
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