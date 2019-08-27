«Союз МС-14» с роботом FEDOR со второй попытки пристыковался к МКС
27 августа 2019 08:49
113
Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-14» во вторник успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС) в 06:08 МСК, передает корреспондент «Интерфакса» из Центра управления полетами (ЦУП).
Корабль смог пристыковаться к МКС со второй попытки после субботней неудачи, когда из-за неисправности усилителя сигнала системы автоматической стыковки «Курс» на станции корабль не смог подойти к ней ближе 100 метров.
Корабль состыковался со станцией через причальный узел модуля «Звезда», где ранее находился «Союз МС-13», который накануне в ручном режиме командир корабля Александр Скворцов перестыковал к модулю МИМ2, к которому не смог пристыковаться «Союз МС-14».
Накануне руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев по связи сообщил Скворцову, что ремонтировать радиооборудование системы «Курс» на МКС будут после стыковки корабля «Союз МС-14» или уже после возвращения робота FEDOR на Землю, передает Интерфакс.
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
296
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
256
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
507
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1270
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
625
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
716
Фоторепортажи
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2070
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
336
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
630
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
440
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
599
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
956
Мероприятия