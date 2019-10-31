Шатунов подал в суд на правообладателей песен «Ласкового мая»
31 октября 2019 10:59
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Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов подал иск в Арбитражный суд Москвы на компанию «Честная музыка», которой принадлежат права на песни коллектива. Это следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск зарегистрирован 29 октября. Суть спора в карточке дела не разъясняется.
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя Шатунова, предметом иска стали интеллектуальная собственность и имущественные права. По его словам, «Честная музыка» осуществляет неправомерные действия в отношении фонограмм, которые ей не принадлежат.
В августе продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин заявил, что Юрий Шатунов больше не собирается исполнять на концертах песни группы. Однако PR-менеджер певца Аркадий Кудряшов опроверг эту информацию, пишут "Известия".
«Это его песни, его «визитная карточка». И притом у Шатунова есть разрешение от правообладателя исполнять их публично», — отметил он
«Ласковый май» — популярная советская и российская поп-группа, созданная в 1986 году.
Фото pixabay.com
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