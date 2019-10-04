Россияне назвали необходимую для счастья зарплату
4 октября 2019 09:12
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Среднестатистическому россиянину нужно 161000 руб. в месяц, чтобы быть счастливым. Мужчинам для счастья нужно почти на треть больше денег, чем женщинам: 181000 и 138000 руб. соответственно. Сравнительно скромное счастье у молодежи: респондентам до 24 лет достаточно 118000 руб. в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми. Запросы растут с увеличением уровня фактического дохода: россиянам с зарплатой до 30000 руб. для счастья нужно 117000 руб. в месяц, гражданам с зарплатой более 80000 руб. необходимо в среднем 238000 руб., чтобы ощущать себя счастливыми.
По данным Superjob, среди жителей крупнейших городов страны выше всего стоимость счастья у москвичей — 212000 руб. в месяц. На втором месте Владивосток (205000 руб.), на третьем — Ростов-на-Дону (200000 руб.). Санкт-Петербург на десятом месте рейтинга со 165000 руб. Меньше всего же денег для счастья нужно жителям Кирова (120000 руб.) и Оренбурга (115000 руб.).
Ранние исследования свидетельствуют: больше всего денег для счастья россиянам нужно было в 2017 году — 184000 руб. В прошлом году было достаточно 159000 руб., сегодня — чуть больше (161000 руб.).
Среди жителей мегаполисов денежный аппетит за год больше всего вырос в Ижевске (+10000 руб.), Набережных Челнах (+9000 руб.), в Москве (+5000 руб.) и Санкт-Петербурге (также +5000 руб.). Скромнее в своих мечтах о счастье по сравнению с 2018 годом стали жители Тольятти (-7000 руб.) и Барнаула (также -7000 руб.).
Опрос проводился 16 по 26 августа среди 2,5 тысяч респондентов старше 18 лет.
Фото: pixabay.com
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