Продолжительность жизни в России увеличилась почти до 74 лет
21 августа 2019 09:11
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Продолжительность жизни в России увеличилась почти до 74 лет. У женщин это уже 78 с половиной лет. Об этом сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.
Нацпроект "Здравоохранение" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина 2018 года, согласно которому, в частности, средняя ожидаемая продолжительность жизни к 2024 году должна повыситься до 78 лет, а к 2030 году необходимо довести этот показатель до 80 лет, передает Радио Маяк.
Фото: pixabay.com
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