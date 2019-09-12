По всей России идут массовые обыски в штабах Навального
12 сентября 2019 13:51
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Вчера, 11 сентября, сотрудники правоохранительных органов пришли в офисы оппозиционера Алексея Навального в Самаре, Перми и Уфе для проведения обыска. Также, обыски прошли дома у Егора Алашеева, Лилии Чаньшевой, Сергея Ухова и Юрия Борброва, которые являются сторонниками Навального.
Об этом заявил представитель Фонда борьбы с коррупцией в Москве Леонид Волков, опубликовав заявление на своей странице в Twitter. Он связывает обыски с делом об отмывании денег, начатого в отношении фонда.
На данный момент стало известно о проведении обысков в штабах по всей России. Активисты сообщили об обысках в Санкт-Петербурге, Оренбурге, Ростове-на-Дону, Челябинске, Белгороде, Хабаровске, Тюмени, Екатеринбурге, Чебоксарах, Кемерово. По данным из СМИ, сотрудники правоохранительных органов проверили около 22 городов, более 15 регионов России, пишет "ФедералПресс".
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