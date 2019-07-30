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Новости /  В стране  

Пенсионные фонды попали под проверку Генпрокуратуры

30 июля 2019 13:32
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Пенсионные фонды попали под проверку Генпрокуратуры
Мероприятия стартуют с августа.

В августе этого года Генеральная прокуратура начнет проверку пенсионных фондов России. Такое заявление сделал первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман. По его словам, мероприятие будет проведено по поручению президента страны Владимира Путина.
В Генпрокуратуре уточнили, что к организации проверки следует подойти с особой тщательностью, передает «Рен ТВ».

«Факты незаконного перевода пенсионных накоплений граждан из Пенсионного фонда России в нецелевое использование должны получить правовую оценку, в том числе уголовную», – сообщил Буксман.

«ФедералПресс» напоминает, что недавно стало известно, что Генпрокуратура опробует новый программный комплекс, который должен сократить сроки рассмотрения обращений в прокуратуру. Тестовый режим комплекса «Надзор-WEB» запланирован на 5 августа 2019 года.

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