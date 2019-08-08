Названы признаки склонности к инфаркту
8 августа 2019 10:59
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Некоторые симптомы могут свидетельствовать о предрасположенности человека к развитию инфаркта, рассказал врач Сергей Агапкин.
По его словам, риск появления инфаркта миокарда значительно возрастает летом, при чем не только у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и у здоровых. Причиной может стать нехватка кислорода в воздухе.
Одним из симптомов возможного «летнего инфаркта» является сильная отдышка.
«Если на 1-2 этажах при подъеме по лестнице вам пришлось остановиться и отдышаться, значит, сердце испытывает большую нагрузку, а вы находитесь в группе риска инфаркта миокарда», — цитирует его Медикфорум.
Также о проблемах с сердцем свидетельствует резкое ухудшение самочувствия при любых физических нагрузках. Еще один признак – боль в спине между лопатками, особенно в совокупности с кратковременным онемением одной из рук. Самым опасным симптомом Агапкин назвал боль за грудиной давящего, жгучего характера. Она может отдаваться в челюсть, руки или лопатки.
При наличии перечисленных признаков специалист советует обратиться к медикам, пишут "Известия".
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