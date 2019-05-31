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На орбиту выведен самый мощный спутник связи России

31 мая 2019 09:10
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На орбиту выведен самый мощный спутник связи России
Аппарат стартовал с космодрома Байконур.

На орбиту успешно выведен самый мощный спутник связи России "Ямал-601". Об этом сообщает Роскосмос. Космический аппарат отделился от разгонного блока "Бриз-М" и передан на управление компании-оператору"". Аппарат стартовал с космодрома Байконур накануне вечером на ракете-носителе "Протон-М".

Добавим, "Ямал-601" стал первым стартом носителя такого типа в 2019 году. Аппарат станет самым мощным по пропускной способности среди всех российских спутников связи, передает Радио Маяк.


Фото pixabay.com

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