Кремль раскритиковал законопроект о поддержке российского вина
2 декабря 2019 12:42
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Государственно-правовое управление прездиента России дало заключение на законопроект «О виноградарстве и виноделии». Он был принят ранее в первом чтении Госдумой, пишет "ФедералПресс".
В управлении предложили доработать законопроект. Он противоречит регламенту Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В нем не запрещается смешивать отечественное и импортное вино, как это предлагается в законопроекте.
По мнению Кремля, положения документа о видах, категориях, особенности производства вина не могут быть обязательными, пишет «Медуза». Из-за несоответствия законопроекта регламенту ЕАЭС, возможны проблемы в правоприменительной практике, передают «Ведомости».
Ранее сообщалось о возможном увеличении времени продажи алкоголя. Инициатива затронет исключительно вино российского производства.
Фото pixabay.com
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