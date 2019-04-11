Депутаты предложили штрафовать представителей власти за оскорбление граждан
11 апреля 2019 13:01
73
Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект, предлагающий ввести штрафы в размере до полумиллиона рублей для представителей власти за оскорбительные высказывания в отношении граждан, следует из базы данных нижней палаты парламента.
"Публичные оскорбления представителей исполнительной и законодательной власти в адрес народа стали в последнее время привычным для России явлением, свидетельствующем о классовом неприятии находящегося за чертой бедности населения. Исполняя свои властные полномочия, безответственные чиновники или избранные представители законодательной власти публично оскорбляют народ, обвиняя самих граждан в их обездоленном положении", - уверены авторы.
Как полагают депутаты, принятие предлагаемых поправок в КоАПП станет дополнительным правовым инструментом для сбалансированного действия вступившего в законную силу закона, вводящего штрафы за оскорбление представителей власти.
"Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц, не замещающих должности государственной гражданской (муниципальной) службы, - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на лиц, замещающих должности государственной гражданской (муниципальной) службы - от 50 до 100 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей", - говорится в проекте закона.
Кроме того, проект закона устанавливает, что распространение такими лицами в соцсетях и интернете информации в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство отдельных граждан, а также социальных (профессиональных) или иных групп граждан, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, пишут "РИА Новости".
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
11 апреля 2019 13:37
Известно о двух погибших. В мире
78
8 апреля 2019 14:01
Об этом сообщили очевидцы в социальной сети. ЖКХ
475
7 апреля 2019 12:49
Горожане обсуждают вспышку и взрывы в небе 6 апреля. Происшествия
991
7 апреля 2019 10:57
Как кусок железа попал в буханку, неизвестно. Происшествия
492
4 апреля 2019 13:22
Размещена вторая партия картин. Культура
637
29 марта 2019 11:00Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина. В стране
382
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
476
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1169
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1130
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2109
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2409
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1453
Мероприятия