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Депутаты предложили штрафовать представителей власти за оскорбление граждан

11 апреля 2019 13:01
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Депутаты предложили штрафовать представителей власти за оскорбление граждан
Речь идет и о распространении такими лицами в соцсетях и интернете информации в неприличной форме.

Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект, предлагающий ввести штрафы в размере до полумиллиона рублей для представителей власти за оскорбительные высказывания в отношении граждан, следует из базы данных нижней палаты парламента.
"Публичные оскорбления представителей исполнительной и законодательной власти в адрес народа стали в последнее время привычным для России явлением, свидетельствующем о классовом неприятии находящегося за чертой бедности населения. Исполняя свои властные полномочия, безответственные чиновники или избранные представители законодательной власти публично оскорбляют народ, обвиняя самих граждан в их обездоленном положении", - уверены авторы.

Как полагают депутаты, принятие предлагаемых поправок в КоАПП станет дополнительным правовым инструментом для сбалансированного действия вступившего в законную силу закона, вводящего штрафы за оскорбление представителей власти.

"Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц, не замещающих должности государственной гражданской (муниципальной) службы, - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на лиц, замещающих должности государственной гражданской (муниципальной) службы - от 50 до 100 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей", - говорится в проекте закона.
Кроме того, проект закона устанавливает, что распространение такими лицами в соцсетях и интернете информации в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство отдельных граждан, а также социальных (профессиональных) или иных групп граждан, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, пишут "РИА Новости".

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