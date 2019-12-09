Запрет на взыскание долгов с пенсий может привести к подорожанию кредитов
9 декабря 2019 13:49
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Минэкономразвития подготовило законопроект, который запрещает взыскивать банковские долги с пенсий. Удержать можно будет только коммунальную задолженность, штрафы и обязательства по возмещению ущерба – и то, если после этого оставшаяся у пенсионера сумма будет не меньше прожиточного минимума. О том, чем продиктован законопроект и к каким негативным последствиям может привести его принятие, «ФедералПресс» рассказала доктор экономических наук, профессор Елена Разумовская:
«Я считаю, что любые запреты, к которым прибегаем мы в последнее время, на финансовом рынке в том числе, могут привести к ухищрениям со стороны желающих их обойти. В частности, это может привести к злоупотреблениям со стороны пенсионеров или людей, которые используют такой статус. Не обязательно это обиженные, бедные пенсионеры, но эти изменения могут использовать для злоупотреблений мошеннического уровня – брать кредит и не отдавать.
Безусловно, финансовые структуры, банки, опасаясь тех последствий, о которых я сказала, могут ужесточить требования к пенсионерам, к обеспечению их кредитов. Может быть, и это будет оправдано со стороны финансовых организаций, это приведет к повышению стоимости кредитных ресурсов как для пенсионеров, так и для всех остальных, потому что в принципе кредитный портфель может пострадать.
Предположим, мы имеем как банк какой-то портфель, и в нем доля пенсионеров пожелает воспользоваться своим правом, скажем так, избавиться от кредитов. Это приведет к увеличению нагрузки на всех остальных, то есть к подорожанию продукта. Возрастут риски, которые будут закладываться в стоимость кредитных продуктов вообще и, в частности, для той категории.
Если мы говорим о пенсионерах как об обычных людях, то они более добросовестны: у них меньше долгов по оплате коммунальных услуг, по налогам, по кредитам. Я не говорю, что добросовестные пенсионеры будут злоупотреблять, но возрастет желание некоторых людей войти в этот статус каким-то образом изначально с позиции недобросовестности. Либо пенсионеров будут просить оформить на себя кредиты: пенсионеры в большой степени наивные люди. В целом же пенсионеры порядочные люди, которые при низком доходе имеют положительный имидж на рынке кредитования.
Я не скажу, что законопроект продиктован популизмом. Возможно, это попытка властей защитить интересы объективно малообеспеченных слоев населения как потребителей, поддержать их потребительскую активность, которая финансируется за счет кредитов. Очень многие инициативы власти, в частности, федеральной, продиктованы здравым смыслом. Но то, как они реализуются, коверканье, искажение, злоупотребление может негативно сказаться. В законе не всегда можно предусмотреть все ловушки».
Фото pixabay.com
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