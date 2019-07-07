Сборная России завоевала 9 наград в субботу на Универсиаде в Неаполе
7 июля 2019 10:26
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Серебряные медали выиграли прыгуны в воду, спортивные гимнасты в индивидуальном многоборье, пловцы. Бронзовыми призерами стали прыгуны в воду и спортивные гимнасты, а также стрелки и дзюдоисты.
В копилке сборной России 3 золотые, 10 серебряных и 11 бронзовых наград. Россияне идут в медальном зачете четвертыми. Лидирует сборная Японии, передает Радио Маяк.
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