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Новости /  В стране  

Сборная России завоевала 9 наград в субботу на Универсиаде в Неаполе

7 июля 2019 10:26
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Сборная России завоевала 9 наград в субботу на Универсиаде в Неаполе
Лидирует сборная Японии.

Серебряные медали выиграли прыгуны в воду, спортивные гимнасты в индивидуальном многоборье, пловцы. Бронзовыми призерами стали прыгуны в воду и спортивные гимнасты, а также стрелки и дзюдоисты.

В копилке сборной России 3 золотые, 10 серебряных и 11 бронзовых наград. Россияне идут в медальном зачете четвертыми. Лидирует сборная Японии, передает Радио Маяк.


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