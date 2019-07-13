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Россиянам рассказали о норме сна

13 июля 2019 13:00
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Россиянам рассказали о норме сна
Оптимальная продолжительность сна — 9 часов 10 минут.

Врач-сомнолог Александр Пальман заявил, что у каждого человека своя норма по количеству часов сна. Об этом в субботу, 13 июля, пишет RT.

«В среднем человеку нужно от семи до восьми часов сна, но есть чисто генетически заложенные нюансы. Есть люди короткоспящие (им для полного восстановления может потребоваться на несколько часов меньше обычного) и длинноспящие (им для восстановления должно потребоваться на несколько часов больше)», — отметил он.

По словам Пальмана, если человек спит достаточное для него количество часов, но все равно не высыпается, это гиперсомния — избыточная сонливость, с которой необходимо обратиться к врачу. Сомнолог также заметил, что иногда недосып можно компенсировать длительным сном в выходные дни, но посоветовал не делать это регулярно.

16 июня стало известно, что проведя ряд экспериментов и вычислений, ученые пришли к выводу, что оптимальная продолжительность сна — 9 часов 10 минут. Именно такого количества времени достаточно для того, чтобы усталость и стресс не отразились на внешнем виде, пишут "Известия".

Благодаря такой продолжительности сна кожа лица становится чище и приобретает здоровый вид. При этом специалисты посоветовали ложиться спать не позднее 21:45, а просыпаться в 6:55. Это, по их словам, поможет улучшить самочувствие.


Фото: pixabay.com
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